Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan gazeteci Emin Pazarcı, doğruları söylediğinde kendisine yandaş dendiğini fakat bunun yabancı sermaye tarafından fonlanmaktan iyi olduğunu söyledi.

Esra Elönü'nün 24 TV'de sunduğu sevilen programı Arafta Sorular'a, Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuk oldu.

Pazarcı, programda meslek hayatına ilişkin merak edilenleri anlattı.

Amatör medya tecrübelerinden bahseden Pazarcı, zamanında 100 bin trajlı dergiler bastığını söyledi.

"Siyasetçi ile gazeteci ilişkisi meşruydu"

Siyasetçi-gazeteci ilişkilerine değinen Pazarcı, "Ben Ecevit ile çok itişir kakışırdım. Ecevit daha sonra başbakan olduktan sonra beni defalarca ziyarete gelmiştir. O dönemde siyasetçi ile gazeteci ilişkisi meşruydu.

Emin Pazarcı: Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir VİDEO



"İtişip kakışırdık ama seviyeyi düşürmezdik"

Birbirimizi eleştirirdik itişip kakışırdık ama seviyeyi düşürmezdik, hakaret yoktu, ahlaksızlık yoktu, iftira yoktu. Ben Tercüman ekolünden yetiştim. Tercüman'da 'haber kutsal yorum hürdür' diye yukarda yazı vardı. Yani haberde cerrah hassasiyeti kuyumcu terazisi... Öyle davranırdık ama yorumda herkes birbirini suçlardı hiçbir şekilde yönlendirme olmazdı, ilüzyona başvurulmazdı." diye konuştu.

"Hiçbir ahlaki değer kalmadı"

Günümüz medya düzenine de değinen Pazarcı, yabancı sermaye ile fonlanan medya unsurlarına tepki gösterdi.

Pazarcı, "Bugün gazetecilik kalmadı. Herkes birbirine iftira atıyor, herkes yalan dolanın peşinde... O kadar ucuz tiyatrolar var ki o tiyatrolarda çok ucuz oyunlar sergileniyor. Maalesef bunu da utanmadan yapıyorlar. Hiçbir ahlaki değer kalmadı. Bugünkü basın ile ilgili değerlendirmem bu.

"Bana yandaş diyorlar, fondaş olmaktan iyidir"

Bunun için de biz kendimizi korumaya çalışıyoruz. Biz doğruları söyledikçe bana yandaş diyorlar ama fondaş olmaktan iyidir yandaş olmak. Ben hiçbir zaman kalemimi satmadım. Ben inandığım değerler peşinden koştum, o değerler peşinde koşmaya ve yazmaya da devam edeceğim.

"Mücadelemiz fondaşlarla"

O açıdan mücadelemiz fondaşlarla. Fondaşlar eskiden bu kadar yoktu. Şimdi bakıyorsunuz DW muhabiri... Almanya'nın memurudur DW muhabiri. Bunlar bize nizam vermeye akıl vermeye çalışıyorlar. Sıkıntı burada. Sen kimsin? Sen yabancıdan maaş alıp, benim ülkeme kaleminle kurşun sıkan insansın. Ben böyle bakıyorum. O açıdan doğru yolda gittiğimi düşünüyorum. Sonuna kadar bu yolda ne derlerse desinler mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.