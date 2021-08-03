Emine Bulut kimdir? Kızının gözü önünde katledilmişti! Paylaş Benimle Emine Bulut'un hikayesi...

Paylaş Benimle programının bu haftaki konuğu eski eşi tarafından boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut'un ailesi oldu. Peki Emine Bulut kimdir? İşte hikayesi...

Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından oturduğu kafede bıçaklanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emine Bulut’un “ölmek istemiyorum” sözleri hala kulaklarda...

O an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması ise milyonların yüreklerini dağladı.

Olayın hemen ardından eski eş Fedia Varan yakalanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Emine Bulut'un ailesi, TV8 ekranlarında Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Paylaş Benimle programına katıldı. Emine Bulut hakkındaki bilgiler de yeniden merak konusu oldu.

Peki Emine Bulut kimdir ve neden öldürüldü? İşte yürek yakan o hikaye...

EMİNE BULUT KİMDİR?

Kırıkkale’de 38 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Bulut 18 Ağustos’ta, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından kızlarının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Emine Bulut’un bıçaklanmasının ardından son nefesinde “Ölmek istemiyorum” diye haykırması, 10 yaşındaki kızının da “Anne ne olursun ölme” yakarışı Türkiye’yi sarstı. Bulut’un eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen ağabeyi Feyyaz Bulut, kardeşinin öldüğü gün de Fedai Varan’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

EMİNE BULUT'UN KATİLİ NE KADAR CEZA ALDI?

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fedai Varan (43), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle verdiği cezada indirim uygulamadı.