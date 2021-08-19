Emine Ün acı haberi duyurdu! Annesi..

Annesi ile birlikte koronavirüse yakalanan Emine Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Ün paylaşımına, "Şu an üzüntümün tarifi yok" notunu düştü.

Emine Ün ve annesi 10 gün önce koronavirüse yakalandı.

Ün kendi sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından bilgilendirme yaparken, annesinin durumu hakkında da bilgi verdi.

Ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, annesi ile ilgili üzücü haberi duyurdu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

43 yaşındaki oyuncu, Şişli'de özel bir hastanede tedavi görüyor.

Hastane odasından paylaşımda bulunan Emine Ün, kendisiyle birlikte koronavrüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti.

Instagram'da annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok." dedi.

"BUGÜN DAHA İYİM AMA ANNEM.."

Emine Ün şu açıklamayı yaptı;

"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..

Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok.

Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allahım anneciğime, bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."