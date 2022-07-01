Emine Ün’ün biten evliliğiyle ilgili şok bir iddia magazin dünyasını ayağa kaldırdı.Emine Ün'ün hayatı araştırılmaya başlandı.Peki Emine Ün kimdir?

Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir aldatma hikayesinin başrolünde yer alan Emine Ün'ün hayatı bugün en çok arananlar arasına girdi.İddiaya göre Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karataş Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattı.

2021 yılında ayrıldığı eşinin kardeşi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Emine Ün kimdir,nereli ve kaç yaşında? İşte Emine Ün'ün merak edilen hayatı..

Emine Ün kimdir?

Emine Ün 24 Eylül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Ün liseyi İstanbul Etiler Lisesi'nde okuduktan sonra eğitim hayatına devam etmemiştir.1992 yılında bir mankenlik ajansında modellik yapmaya başlayan Emine Ün modellik için ilk adımı atmıştır.

Emine Ün oyunculuk için Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan dersler almıştır.2000 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'İmparator' isimli dizide İbrahim Tatlıses ile oynama fırsatı bulmuştur.

Ardından 2001 yılında yine Star TV'de yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakterine hayat vermiş ve büyük ilgi görmüştür.

Emine Ün 2003 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlenmiştir.Duru isminde bir kızları dünyaya gelen çift 2009 yılında boşanma kararı alarak ayrıldı.

2012 yılında Tolga Karataş ile dünya evine giren Emine Ün'ün bu evliliği 2021 bitmiştir..