Emine Ün ve Emre Kınay'ın güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! Bu ne doğallık böyle...

Emine Ün ve Emre Kınay'ın güzeller güzeli kızı sosyal medyayı yıktı! Bu ne doğallık böyle...

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru, görenleri kendisine hayran bıraktı. Annesine benzeyen ve tıpkı annesi gibi güzel olan Duru Kınay, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Emre Kınay ve oyuncu Emine Ün, 2003 yılında hayatlarını birleştirirken, bu evlilikten dünyaya Duru ismini verdikleri bir kız çocuğu geldi.

İkili 2009 yılında ani bir kararla boşanırken, Duru annesi Emine Ün ile birlikte yaşamını sürdürmeye başladı.

2012 yılında Tolga Karakaş ile nikah masasına oturan Emine Ün, geçtiğimiz yıl annesini koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

Zor günleri kızı Duru'nun desteği ile atlatan ve kendisini toparlamaya çalışan Ün, sosyal medyadan zaman zaman kızıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Ün ve Kınay'ın evliliğinden dünyaya gelen Duru, 17 yaşına geldi ve güzelliği ile herkesi büyülemeye başladı.

EMİNE ÜN'ÜN KIZI GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden birisi olan Emine Ün, güzelliği ile göz dolduruyor. İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan Ün, dizilerde değil ancak reklam filmlerinde karşımıza çıkıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Emine Ün, kızı Duru ile pozlarını paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Kızını sosyal medyadan paylaşan Ün, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Kızının ne kadar büyüdüğüne dair yorum yapanlar, güzelliğini es geçmedi.

Annesini gölgede bırakmaya hazırlanan Duru Kınay için, "Babanın değil annenin kopyası!" "Annesi gibi çok güzel." "Güzelliğini annesinden almış" tarzında yorumlar yapılıyor.