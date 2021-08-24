Emine Ün'ün en acı vedası: O isim cenazedeki yerini aldı..

Emine Ün'ün en acı vedası: O isim cenazedeki yerini aldı..

Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ün haberi sosyal medya hesabından, "Kapkara gün" notuyla duyurmuştu. Bolverdi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emine Ün ve annesi 10 gün önce koronavirüse yakalanarak, Şişli'de özel bir hastanede tedaviye alınmıştı.

Emine Ün'ün durumu iyiye giderken annesi Müzeyyen Bolverdi ise yoğun bakıma alındı.

Ün annesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber korona olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken, anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum.

Sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok." demişti.

Ün'ün annesi yoğun bakımda daha fazla dayanamadı ve korona nedeniyle hayatını kaybetti.

"ACIMIN TARİFİ YOK ANNEM.."

Emine Ün, sabaha karşı yaptığı açıklamada annesinin vefat ettiğini duyurdu. Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok." ifadelerini kullandı.

Emine Ün'ün en acı vedası: O isim cenazedeki yerini aldı.. VİDEO

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Müzeyyen Bolverdi'nin cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenazeye Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ve yakın arkadaşı Ayşe Tolga ile eski eşi Emre Kınay katıldı.