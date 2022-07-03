Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün benzerliğiyle şoke etti!

Emine Ün'ün eski eşiyle birlikte olduğu iddia edilen Mine Ün merak konusu oldu. Kardeşlerin benzerliği dikkat çekti.

24 Eylül 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emine Ün, 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansına kayıt oldu ve modellik yapmaya başladı.

Can Gürzap, Levent Özdilek ve Ayla Algan gibi isimlerden oyunculuk alanında eğitimler alan Ün, 2000 senesinde Star TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı.

2001 senesinde Star TV'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde seyirci karşısına çıkan Ün, 2003 senesinde Emre Kınay ile evlend, ancak 30 Mart 2009 yılında boşandı.

Daha sonra 22 Eylül 2012 tarihinde İşadamı Tolga Karakaş ile evlendi. Nisan ayında evliliklerini sonlandıran çift, ihanet iddialarıyla gündemde.

İddialara göre, Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş, baldızı Mine Ün ile aşk yaşamaya başladı.

Kardeşi, eski eşiyle birlikte

Tolga Karakaş, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü.

Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip, kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti.

Çıkan haberlerin akabinde Mine Ün kimdir merak konusu oldu. Emine Ün ile benzerliği dikkat çeken kardeşi Mine Ün, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün...