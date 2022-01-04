Emir Kozcuoğlu'na sırılsıklam aşıktı! Kara Sevda'nın Zeynep'i tanınmaz halde...

Kara Sevda dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse, yıllar için bambaşka birine dönüştü. Güzelliği ile beğenilen oyuncu, cesur kıyafetleriyle ise dikkati çekiyor.

14 Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayan aşk ve drama türündeki Kara Sevda, efsane diziler arasında adını yazdırmayı başardı.

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ü bir araya getiren dizi, oyuncu kadrosu ve konusu ile uzun süre konuşuldu.

Şu sıralar Yargı dizisinde fırtına gibi esen ve savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, Emir Kozcuoğlu ile adını herkese duyurdu.

Birçok isim Burak Özçvit'ten daha fazla Urgancıoğlu'nu beğenirken, Hazal Filiz Küçükköse ise Zeynep karakterini canlandırdı.

Emir'e olan aşkı yüzünden birçok hata yapan ve ondan vazgeçemeyen Zeynep hem eleştirildi hem de beğenildi.

O dönemki halinden eser kalmayan ve yıllar içinde bir hayli değişen Küçükköse, derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Kara Sevda, en sevilen dizilerden birisi oldu.

Bazı oyuncuların yıldızı daha çok parlarken, bazı oyuncular ise adını geniş kitlelere duyurdu.

Bu oyunculardan birisi olan Hazal Filiz Küçükköse, yıllar içinde bir hayli değişti. Kilo verdiği görülen Küçükköse, sosyal medya paylaşımları ve derin dekolteli kıyafetleriyle herkesin konuştuğu isimlerin başında geliyor.

DEKOLTESİ UZUN SÜRE KONUŞULDU

Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Son bir yıldır aynı tarz roller geldiği için projeleri kabul etmeyen oyuncu, oldukça iddialı bir kıyafetle hayranlarının karşısına çıktı.

Siyah göğüslerinin yarısını kapatan bir büstiyer giymeyi tercih eden Hazal Filiz Küçükköse'ye bir bakan bir daha baktı.

Küçükköse, "Korkularınız var mı" sorusuna "Dekolteyi üst kısımda kullandım." dedi.

Daha önce moda olan tek düğmeli hırkayı sütyensiz giyerek sosyal medyayı sallayan Hazal Filiz Küçükköse'ye yorum yağdı.

Hazal Filiz Küçükköse'ye takipçileri, "Çok güzel olmuş", "Gereksiz bir dekolte" gibi yorumlarda bulundu.