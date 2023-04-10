Emrah'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Elyesa ve Eleysa kocaman oldu, gören yorum yağdırdı! 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor. Emrah, çocuklarına dair detayları kendi sosyal medyasından bile nadiren paylaşıyor. Ancak paylaştığı kareler, çocuklarının ne kadar büyüdüğünü de gözler önüne serdi.

1 Ocak 1971 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Emrah, şarkıları ve oyunculuğu ile herkesin gönlünde taht kuran bir isim.

Oğlu olduğu öğrenilen Tayfun'un bir dönem televizyonlara çıkması ve açıklama yapması nedeniyle özel hayatını göz önünde yaşayan Emrah, ayrıca iki çocuk babası.

Sibel Kirer'den Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu olan Emrah, aile yaşantısını uzun zamandır basından uzak tutmaya çalışıyor.

Çocuklarını basından uzak tutup sakin bir şekilde büyütmek isteyen Emrah, sosyal medyada ise zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde eşiyle boşanan Emrah, çocuklarıyla gündem oldu.

Emrah'ın paylaşımından çocuklarını gören hayranları, "Maşallah" yorumlarında bulundu.

İşte Emrah'ın çocukları

Emrah, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarının fotoğraflarını paylaşıyor. Emrah'ın paylaştığı karelere ise yorum yağıyor.

Çocuklarına oldukça bağlı olan Emrah'a bazı hayranları "Maşallah" derken bazıları ise Tayfun'u neden kabul etmediğini soruyor.

Ünlü şarkıcı, "Bundan sonraki hayatımda en büyük isteğim çocuklarıma çok güzel bir gelecek hazırlamak olacaktır. Onların sağlıklı ve mutlu olması en büyük arzum ve isteğimdir" demişti.