Emre Altuğ yeni projesi için 12 kilo verdi! Fit hali beğeni topladı!

Emre Altuğ yeni projesi için 12 kilo verdi! Fit hali beğeni topladı!

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ Çeşme'de tatil yapıyor.Emre Altuğ'un son hali dikkatleri üzerine çekti.Altuğ'un 12 kilo verdiği öğrenildi..

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ Çeşme tatilinde objektiflere yakalandı.Emre Altuğ'un yeni projesi için 12 kilo verdiği ortaya çıktı.

Son olarak Güldür Güldür isimli komedi programında oyunculuk yapan Emre Altuğ yeni projesi için adeta eridi.Ünlü isim proje için tam 12 kilo vermesiyle dikkat çekti.

Plajda görüntülenen Emre Altuğ proje başlamadan önce Çeşme'de stres atıyor.12 kilo veren Emre Altuğ'un fit hali dikkatlerden kaçmadı.İşte Emre Altuğ'un son hali;