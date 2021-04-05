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    Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davası görüldü

    Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmazken, mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 12:58
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    Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davası görüldü

    Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi.

    İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davacı-karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı.

    Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

    YAĞMUR AŞIK'IN VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ

    Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi.

    Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı, karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

    Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

    Emre Aşık ve Yağmur Aşık ın boşanma davası görüldü #1

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı.

    3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

    Emre Aşık ve Yağmur Aşık ın boşanma davası görüldü #2

    Emre Aşık ve Yağmur Aşık ın boşanma davası görüldü #3

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