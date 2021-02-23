Emre Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emre Aslan dizi ve filmleri..

Emre Aslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emre Aslan dizi ve filmleri..

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Emre Aslan'a dair bilgiler merak konusu oldu. İrem Derici ile aşk yaşadığı iddia edilen Emre Aslan kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ile tanınan oyuncu Emre Aslan'ın şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine sosyal medya kullanıcıları Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Emre Aslan kimdir? Emre Aslan kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ClupHouse uygulamasında tanışan İrem Derici ve Emre Aslan aşkının dolu dizgin gittiği şu anda Emre Aslan'ın şarkı çıkarmak için çalışmalar sürdürdüğü İrem Derici'nin de destek olduğu iddiaları sosyal medyanın gündeminde..

İkilinin sevenleri konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken Emre Aslan'a dair bilgiler de merak konusu oldu.

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, BKM oyuncusudur ve şu an Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında çeşitli skeçlerde yer almaktadır.

Emre Aslan 1998 yılında doğmuştur ve 22 yaşındadır. Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği okuyan genç oyuncu Emre Arslan, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi de almıştır.

Emre Aslan, 1.86 boyundadır ve 73 kilodur. Ayrıca Boğa burcudur. 2019'da Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde oynayan Aslan, daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur.

BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de hem yazdığı hem de oynadığı skeçlerle ilgi çekmektedir. Yılmaz Erdoğan'ın genç çıraklarından biri olan Aslan, yazdığı ve oynadığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazınmıştır.

EMRE ASLAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 – Çok Güzel Hareketler 2 (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler: Sazan Sarmalı (Sinema Filmi)