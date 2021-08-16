Emre Bol'dan kötü haber! Yayın sırasında duyuruldu..

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında fenalaştı. Fenalaşan Bol, hastaneye kaldırıldı. Peki Emre Bol'un durumu nasıl, neden fenalaştı?

Fenerbahçeli olması ve yaptığı yorumlarla dikkati çeken Emre Bol, şu sıralar Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programında yorumculuk yapıyor.

Uzun yıllar A Spor'da çalıştıktan sonra Ertem Şener'le yoluna devam eden Bol, dün yayın sırasında fenalaştı.

Bol'un fenalaşmasının ardından kanala ambulans çağrılırken, program ise sonlandırıldı.

Bunun akabinde programı izleyenler ve Emre Bol'u tanıyanlar, "Emre Bol'un sağlık durumu nasıl, neden fenalaştı?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Emre Bol'un durumu nasıl, neden fenalaştı?

EMRE BOL'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Programın yapımcısı Ertem Şener, yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti.

Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emre Bol kardeşim ameliyattan çıktı. Ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdi. Durumu şükürler olsun şu an iyi.

Birkaç gün hastanede kalacak. Arayan, yazan, soran tüm gerçek dostlara teşekkür ederim. Kendisi çok daha güçlenerek dönecek. Dualarınızı eksik etmeyin."











