Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı güzelliği ile büyüledi! Annesinin kopyası

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı güzelliği ile büyüledi! Annesinin kopyası

Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kınay ve Ün'ün boşanmasının ardından annesi ile yaşamaya başlayan Duru, yıllar içinde büyüdü ve oldukça değişti.

Ekranlarının tecrübeli yüzlerinden birisi olan Emre Kınay, güzelliği ile dikkatleri çeken Emine Ün ile 2003 yılında evlendi.

Çiftin bu evlilikten Duru adında bir kızları olurken, Ün ve Kınay 2019 yılında boşandı.

İkilinin boşanmasının ardından, Emine Ün ise 2012 yılında Tolga Karakaş ile yeniden nikah masasına oturdu.

Ün ve Kınay'ın evliliğinden dünyaya gelen Duru, 17 yaşına geldi ve güzelliği ile herkesi büyülemeye başladı.

DURU ANNESİNİN KOPYASI

Geçtiğimiz günlerde annesini koronadan kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Emine Ün, şu sıralar kızı Duru ile gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kızı Duru ile olan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Duru en az annesi Emine Ün kadar sosyal medyada dikkati çekiyor.

Yıllar içinde oldukça büyüyen Duru, güzelliği ile annesini gölgede bırakmaya başladı.