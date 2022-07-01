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    Emre Kınay'ın ahı çıktı! Emine Ün'e ihanet şoku

    Oyuncu Emine Ün'ün 2021 yılında boşandığı eski eşi Tolga Karakaş, baldızıyla aşk yaşamaya başladı. İşte detaylar...
    • 01.07.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 17:29
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    Emre Kınay'ın ahı çıktı! Emine Ün'e ihanet şoku

    Oyuncu ve manken Emine Ün, İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı Canısı filmiyle hafızalara kazındı.

    İlk evliliğini 2003 yılında Emre Kınay ile yapan Emine Ün, 2004 yılında kızı Duru'yu kucağına aldı.

    Güzel oyuncu, 2012'de ise iş insanı Tolga Karakaş evlendi ve bu evlilik geçtiğimiz senenin nisan ayında sonlandı.

    İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş'ın aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

    Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip, kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

    Baldızıyla aşk yaşıyor

    İş insanı Karakaş,geçtiğimiz gün Etiler'de bir kadınla görüntülendi.

    Tolga Karakaş "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine hanımın kız kardeşidir." dedi.

    Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti.

    İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı.

    Çift, şimdilerde ise Caddebostan'daki bir evde yaşıyor.

    Emre Kınay ın ahı çıktı! Emine Ün e ihanet şoku #1

    Emre Kınay ın ahı çıktı! Emine Ün e ihanet şoku #2

    Emre Kınay ın ahı çıktı! Emine Ün e ihanet şoku #3

    Emre Kınay ın ahı çıktı! Emine Ün e ihanet şoku #4

    Emre Kınay ın ahı çıktı! Emine Ün e ihanet şoku #5


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