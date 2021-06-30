Emre Konuk takibe aldı, iddialar güçlendi.. Fahriye Evcen Alp Arslan'da mı?

Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı Alp Arslan dizisinde bomba bir gelişme yaşandı. Fahriye Evcen'in Barış Arduç'a partner olacağı iddia edildi. Peki Fahriye Evcen Alp Arslan'da mı?

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin ikinci sezondan itibaren ''Alp Arslan'' adıyla yoluna devam etmesi bekleniyor.

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı dizinin ikinci sezonunda, Uyanış Büyük Selçuklu macerasından sadece Mehmet Özgür yer alacak.

Dizinin 3 sezon boyunca Büyük Selçuklu Devleti’nde Alp Arslan dönemini ele alacak olması nedeniyle kadro baştan aşağıya değişiyor. Dizinin sıkı takipçileri de yenilenen kadroya kimlerin katılacağını merak ediyor.

Tam da bu noktada oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen'in adı öne çıktı.

FAHRİYE EVCEN ALP ARSLAN'DA MI?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından Alp Arslan adlı projeye devam eden Akli Film, başrol oyuncusu olarak Barış Arduç'la anlaşmıştı. Yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturacağı diziyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Dizinin yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, Instagram'dan Fahriye Evcen'i takibe aldı. Bu durum Evcen'in Barış Arduç'un partneri için görüşme yaptığını da ortaya çıkardı. Ancak sosyal medyada öne çıkan bu iddia hakkında Fahriye Evcen'den ya da yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.

Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit, Evcen için bir kaç projenin olduğunu belirtmiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bazı görüşmeler yaptığını doğrulayan Evcen ise herhangi bir detay vermemişti.