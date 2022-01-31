Emre Ubeyli'nin peşinden az koşmadı! Kısmetse Olur'un Ayça'sı değişimin kitabını yazdı...

Kısmetse Olur'un favori yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen, son haliyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Beğen, değişimi ile "Vay be" dedirtmeyi başardı.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur, evlenmek isteyen adayları bir araya getirdi.

Birbirinden farklı genç, güzel ve yakışıklı adayları iki farklı evde toplayan yarışma, her gün saat 13:00'te yayınlandı.

Yayınlandığı döneme damga vuran yarışma izlenme rekorları kırdı ve yarışmaya katılanların binlerce fanı oluşmaya başladı.

Yarışmanın final vermesinden sonra bazı isimler kurguya dayalı olduğunu söyledi ancak Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlendi.

İki isim kısa bir süre önce boşanırken, bu evlilikten Asel adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Birbirinden farklı yüzleri seyirci ile buluşturan yarışmada Nur ve Batuhan dışında, Emre ve Ayça çifti favoriydi.

Bu çiftin beraberliği çok uzun ömürlü olmadı ama Ayça Ekin Beğen'in son hali görenleri bir hayli şaşırttı.

AYÇAEKİN BEĞEN'İN SON HALİ

Emre Ubeyli ile birlikte fan sayfalarına sahip olan ve hayranları tarafından hediyeler gönderilen Ayça Ekin Beğen, yarışmadan evlenmeden ayrıldı.

Yarışma sırasında Emre Ubeyli'yi aldattığı öğrenilen ve adını daha çok duyuran Ayça Ekin, herhangi bir projede yer almıyor.

Bir ajansa kaydolan ve oyunculuk yapmak isteyen Beğen, sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

Sosyal medya üzerinden reklamlar yapan Ayça Ekin, son haliyle yarışmanın takipçilerini ise şaşırtıyor.

Programın ardından değişmeye başlayan Ayça Ekin Beğen, hem imajını değiştirdi hem de çok sayıda estetik operasyon geçirdi.

Estetikle değişen Ayça şimdilerde ise yeniden aldığı kilolarıyla dikkat çekiyor.