Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu adete eridi! İşte o değişim...

Emre Komutanım dizisinde Jumbo Gökhan karakterine hayat veren Ferdi Kurtuldu, değişimi ile gündem oldu. Dizinin sevilen karakterlerden olan Kurtuldu, zayıf haliyle dikkati çekti.

Emret Komutanım dizisi yayınlandığı döneme damga vurdu ve efsane diziler arasına adını yazdırmayı başardı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Demet Evgar gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Kadroda yer alan isimlerin bazıları oyunculuk hayatına devam ederken, bazıları ise ekranlarda yer almadı.

Ekranlarda yer almayan isimlerden birisi olan ve Jumbo Gökhan karakterine hayat veren Ferdi Kurtuldu, değişimi ile gündem oldu.

Genç oyuncunun son halini gören hayranları, verdiği kilolar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

JUMBO GÖKHAN ADETA ERİDİ

2005-2008 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Emret Komutanım'da hayat verdiği 'Jumbo Gökhan' karakteriyle tanınan Ferdi Kurtuldu, yıllar için oldukça zayıfladı.

Kurtuldu'nun zayıf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları ise değişimini beğendi.

Lise Defteri, Kızlar Yurdu gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Emret Komutanım dizisiyle tanındı.

En son 2018 yılında yer aldığı 'Kimse Bilmez' dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.