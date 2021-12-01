Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u Mehmet Kurt'u tanımak imkansız

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde oynayan Mehmet Kurt, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Oyuncunun son halini görenler hem şaşırdı hem de geçmişe yolculuk yaptı.

Bir dönemin en çok sevilen dizilerinden birisi olan Emret Komutanım, geçen zamana rağmen unutulmadı.

Dizinin tekrarları hala izlenirken, kadroda yer alan oyuncular ise sık sık gündeme geliyor.

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde oynayan Mehmet Kurt, yıllar sonra ortaya çıktı.

Naci Tosun karakterine hayat veren ve herkesin beğenisini kazanan Kurt, değişimi ile şoke etti.

Tosun'un son halini gören Emret Komutanım dizisinin hayranları, geçmişe yolculuk yaptı.

EMRET KOMUTANIM NACİ'NİN SON HALİ

1983 yılında Gaziantep'te doğan Mehmet Kurt; Azad, En İyi Arkadaşım, Mehmet'in Günlüğü, Naber Bacanak ve Akasya Durağı gibi projelerde rol aldı.

Başarılı ismin en çok izlenen ve bilinen projesi ise Emret Komutanım oldu. Naci Tosun karakterine hayat veren Kurt, yıllar sonra son görüntüsü ile gündem oldu.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncunun son hali, şaşırttı.