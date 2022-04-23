Emret Komutanım'ın Suzan'ı Damla Debre son haliyle ağızları açık bıraktı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor...

Emret Komutanım dizisinde Albay'ın kızı Suzan karakterine hayat veren Damla Debre, son haliyle görenleri şaşırtıyor. Geçen zaman içerisinde oldukça güzelleşen Debre, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.

2005-2008 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Emre Komutanım dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.

Piyade Alayı askerlerinin alt üst ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlatıldığı Emret Komutanım dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

Tekrar bölümleri günümüzde bile izlenen Emret Komutanım dizisinin kadrosunda Sermiyan Midyat, Sanem Balcı, Neslişah Erkoçlar, Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Engin Hepileri ve Ufuk Özkan gibi isimler yer aldı.

Geçen zamana rağmen unutulmayan dizide Albay Muzaffer Kısakürek'in kızı Suzi karakterine genç oyuncu Damla Debre hayat verdi.

Dizide Arda Kural'ın hayat verdiği Ferit karakterine aşık olan bir genç kızı canlandıran Debre, oyunculuğu ve güzelliği ile beğeni topladı.

Emret Komutanım ile tanındı

17 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Damla Debre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa merak salan Damla Debre, Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Suzan karakteriyle adını duyurdu.

Debre, ayrıca Evli ve Çocuklu, Omuz Omuza, Düşman Kızı, Şubat Soğuğu, Ümit Milli, Oğlum İçin, Doludizgin Yıllar, Sevgili Düşmanım, Yaban Gülü, İnsan Aldandı, Boynu Bükükler gibi birçok projede yer aldı.

Son haliyle beğeni topladı

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Damla Debre, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri şaşırtıyor.

Instagram'da 30 bini aşkın takipçisi bulunan Damla Debre, birbirinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Geçen zaman içerisinde oldukça güzelleştiği görülen 34 yaşındaki oyuncu, son haliyle beğeni topluyor.

Değişimiyle 'pes' dedirten oyuncuya, ''Sen hiç yaşlanmaz mısın?'', ''Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş'', ''Hala taş bebek gibisin'' tarzında övgü dolu binlerce yorum yapılıyor.