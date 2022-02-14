Emret Komutanım'ın Suzi'si tam bir afet-i devran olmuş! Bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Emret Komutanım dizisinde Albay'ın kızı Suzi'ye hayat veren Damla Debre, son haliyle görenleri büyüledi. Bikinili pozları ile sosyal medyayı sallayan oyuncunun güzelliğine güzellik kattığı görüldü.

2005-2008 yılları arasında ilk önce Show TV'de yayınlanmaya başlayan Emre Komutanım dizisi, efsane projeler arasına adını yazdırdı.

Sermiyan Midyat, Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Engin Hepileri ve Ufuk Özkan'ı buluştura dizi, 30 Nisan 2007 tarihinde sona erdi.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan ve askerliğe dair detayların anlatıldığı dizide Damla Debre, Suzi karakterine hayat verdi.

Albay Muzaffer Kısakürek'in kızı Suzi'ye hayat veren Debre, oyunculuğu ve yine o dönem güzelliği ile beğeni toplamıştı.

Dizide Arda Kural'ın hayat verdiği Ferit karakterine aşık olan bir genç kızı canlandıran Damla Debre, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

17 Haziran 1987 doğumlu olan genç oyuncu ekranlardan çekildi ancak sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Birbirinden cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncunun yaşadığı değişim, "Pes" dedirtti.

DAMLA DEBRE'NİN SON HALİNE BAKIN!

Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Suzi' karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Damla Debre, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Şimdilerde 35 yaşında olan Damla Debre, aslen Mersinli. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Moda Tasarım Bölümü'nden mezun olan Damla Debre, 2005-2007 yılları arasında yer aldığı Emret Komutanım dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Emret Komutanım dizisi bittikten sonra Doludizgin Yıllar ve Robinson Crusoe gibi yapımlarda rol alan Damla Debre, sessizliğe gömüldü.

Kendisine farklı bir hayat seçen oyuncunun son hali ise hayranlarından tam not aldı. Birbirinden cesur kareler paylaşan genç isim, yorum yağmuruna tutuldu.

Damla Debre'nin pozlarına, ''Sen hiç yaşlanmaz mısın?'', ''Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş'' ve ''Hala taş bebek gibisin'' tarzında övgü dolu binlerce yorum geldi.