En beğenilen 7 ünlü ve birbirinden güzel anneleri

En beğenilen 7 ünlü ve birbirinden güzel anneleri

Demet Akalın, Elçin Sangu, Hilal Altınbilek, Oktay Kaynarca, Demet Özdemir, Mert Fırat ve Gökçe Bahadır'ın anneleri, görenleri şoke etti. Ünlü isimlerin annenleri ise en az kendileri kadar genç.

Birbirinden ünlü isimlerin sadece yaptıkları ya da yer aldıkları işler değil, aile hayatları bile mercek altına alınıyor.

Demet Akalın, Elçin Sangu, Hilal Altınbilek, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Demet Özdemir ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin anneleri gündeme geldi.

Anneleriyle çok fazla fotoğraf paylaşmayan ünlüler, benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Annelerine benzeyen ve annelerine olan sevgilerini sık sık dile getiren isimler, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Anneler Günü'nde veya doğum günlerinde annelerinin fotoğraflarını paylaşan ve magazin basınından ailelerini uzak tutmak isteyen isimler, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

ÜNLÜLER VE ANNELERİ

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, annesine olan benzerliği ile dikkati çekti.

Güzel oyuncu şu sıralar, bir dönem Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara ile beraber.

OKTAY KAYNARCA VE ANNESİ

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca, annesi ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Annesine olan benzerliği ile dikkati çeken Kaynarca, aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

DEMET AKALIN VE ANNESİ

Annesi Şenay Akalın'a oldukça düşkün olan Demet Akalın, onu yanından ayırmıyor. Ünlü şarkıcı diğer isimlerin aksine, sosyal medya hesabından sık sık annesini paylaşıyor.

DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ

İşten fırsat bulduğu anlarda sık sık annesini ve ablasını ziyaret eden Demet Özdemir, fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü oyuncunun annesi ise genç ve güzel oluşu ile dikkati çekiyor.

GÖKÇE BAHADIR VE ANNESİ

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde oynayan ve yıllar içinde oldukça değişen Gökçe Bahadır, annesine olan benzerliği ile gündeme geldi.

MERT FIRAT VE ANNESİ

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Mert Fırat, annesini ve kardeşini çok fazla sosyal medyadan paylaşmıyor. İdil Fırat'la evli olan ve bir kızı bulunan Fırat, annesine olan benzerliği ile hayranlarının dikkatini çekti.

ELÇİN SANGU VE ANNESİ

7 kızla büyüdüğünü söyleyen ve annesine benzerliği ile dikkati çeken Elçin Sangu, çok sık fotoğraf paylaşmayanlardan.

Annesine oldukça düşkün olan Sangu, anne-kız olarak yaptıkları gezmelerde objektiflere takılıyor.