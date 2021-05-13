En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları..

En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları..

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından En Büyük Şaban filmi, bugün Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Peki izleyicisine kahkaha dolu anlar yaşatan En Büyük Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından En Büyük Şaban filmi, bugün saat 11.00'de Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Senaryosunu Suphi Tekniker'in kaleme aldığı En Büyük Şaban filminin başrollerinde Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamuran Usluer ve Reha Yurdakul yer alıyor.

Komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar, yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerleri araştırıyor.

1983 yılında çekilen filmde, Kayseri'nin bir köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban'ın hikayesi anlatılıyor.

Peki, En Büyük Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'un belirli semtlerinde yapılan En Büyük Şaban filmi, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Kayseri'nin bir köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar.

Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır.

İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU