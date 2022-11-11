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    En Hamarat Benim haftanın birincisi kim, büyük ödülü kim aldı? 11 Kasım 2022 puan durumu

    En Hamarat Benim programında bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta yarışan Kayserili yarışmacılar arasında birinci olan isim merak konusu oldu. İşte En Hamarat Benim'in bu hafta kazanan ismi...
    • 11.11.2022 - 18:13
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    En Hamarat Benim haftanın birincisi kim, büyük ödülü kim aldı? 11 Kasım 2022 puan durumu

    Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programı, yarışmacılar ve yapılan yemeklerle gündeme geliyor.

    En Hamarat Benim programında bu hafta yarışan Kayserili yarışmacılar, Kayseri yöresine ait yemekler yaptı.

    Hafta içi 5 gün boyunca her yarışmacı, diğerler yarışmacıları ve Kadir Ezildi’yi evinde ağırlıyor. Hem temizlik hem yemek yaparak hünerlerini sergiliyor.

    Ekranların en sevilen programlarından biri olan En Hamarat Benim’de bir haftanın daha sonuna gelindi.

    Bu haftanın puan durumu ve birinci olarak 20 bin TL’nin sahibi olan isim merak konusu oldu. İşte detaylar…

    Haftanın birincisi kim oldu?

    En Hamarat Benim programında bu hafta birinci olan ve 20 bin TL ödülün sahibi olan isim Hatice Hanım oldu.

    En Hamarat Benim haftanın birincisi kim, büyük ödülü kim aldı? 11 Kasım 2022 puan durumu #1

    11 Kasım 2022 puan durumu

    13 Melek

    14 Adife

    19 Fatma

    19 Naciye

    22 Hatice

    En Hamarat Benim haftanın birincisi kim, büyük ödülü kim aldı? 11 Kasım 2022 puan durumu #2


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