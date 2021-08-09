'En seksi organ beyin' demişti! Ece Üner'in eşi meslektaşı çıktı...

Sapyoseksüel olduğunu açıklayan spiker Ece Üner, haber kariyerine reality şov ile devam etme kararı aldı. Açıklamalarının akabinde merak edilen Ece Üner'in eşi ise her gün ekranlarda olan bir isim...

Show Haber'in ekran yüzü Ecem Üner görevinden ayrıldı başka bir kanal ile anlaştı.

Ece Üner ile Susma adlı programına başlayan deneyimli sunucu, açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak bir röportajında sapyoseksüel olduğunu söyleyen Üner, "Bence en seksi organ beyin." demişti.

Bugün yayın hayatına başlayan programın akabinde Ece Üner'e dair bilgilerin yanı sıra eşi de merak konusu oldu. Seyirciler Ece Üner evli mi, kiminle evli? Ece Üner'in eşi kim? araştırıyor.

İşte Ece Üner hakkında merak edilenler...

ECE ÜNER KİMDİR?

21 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Özge Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra, 2003 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu.

Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim alan Ece Üner, 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde hem eğitim aldı hem de stajyer olarak kariyerine başladı.

2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yapan Üner, 2002'den 2006 Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı.

Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı.

Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yapan Üner, 2005 yılının Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'ine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi.

2006 yılının başında NTV'den ayrıldıktan sonra Star TV'ye geçip kanalda kısa bir süre muhabirlik yapan Üner, Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın Spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçen güzel sunucu, 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı.

2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı.

Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devralan Ece Üner, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır. 2013 yılında sunucu Deniz Bayramoğlu ile evlenen Ece Üner'in bir çocuğu vardır.

ECE ÜNER'İN EŞİ DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya’da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde okumaya başladı, 3 yıl okuduktan sonra eğitimine ara verip gazeteciliğe başladı.

Daha sonra 2005yılında Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tekrar okumaya başladı.

1999 – 2000 arasında Yeni Binyıl’da finansal haber editörü olarak çalıştı. Demokrasi, Sabah Gazetesi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Liberal Bakış ve Gündem Gazeteleri’nde editör olarak çalıştı.

CNN TÜRK televizyonunda önce borsa yorumcusu olarak görev yaptı. Daha sonra İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

2008-2009 yılı döneminde 12-14 Güncel isimli programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sundu. 2009 yılının Eylül ayından itibaren hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu.

Deniz Bayramoğlu, hali hazırda CNN TÜRK televizyonunda hafta içi her gün Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programını sundu. Son olarak ise Kanal D Ana Haber'in ekran yüzü oldu.

Deniz Bayramoğlu, Habertürk kanalı haber spikeri Ece Üner ile 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi.