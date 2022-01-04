En Son Babalar Duyar'ın asi kızı Defne, bakın şimdi nerelerde...

"En Son Babalar Duyar"ın rengarenk saçlı asi kızı Defne'yi canlandıran oyuncu Burçak Işımer'in son hali merak ediliyordu. İşte Işımer'in değişimi...

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi En Son Babalar Duyar'da Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer, bir neslin aklına kazındı.

Televizyon tarihinin mavi saçlı marjinal kızıydı Defne bir zamanlar.

Defne'yi canlandıran oyuncu Burçak Işımer ise ekranlardan bayadır uzak...

Diziyi hatırlayanlar Defne karakteri şimdilerde ne yapıyor merak ediyor. Burcu Işımer'in son hali de bir o kadar araştırılıyor.

EN SON BABALAR DUYAR DEFNE'NİN SON HALİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bale sanatçısı ve oyuncu Burçak Işımer, dans okulu işletiyor. Aynı zamanda oyunlar için dans koreografisi hazırlıyor.

İşte En Son Babalar Duyar'ın Defne'si Burçak Işımer'in son hali...