En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’iydi! Jale Azaklı’yı bir de şimdi görün: "Bambaşka biri olmuş" En Son Babalar Duyar dizisinde Burger Ceren olarak hafızalara kazınan çocuk yıldız Jale Azaklı, şimdilerde bambaşka biri oldu. Fazla kilolarından kurtulan Jale Azaklı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Eşi ve çocuğuyla gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

2000’li yılların en sevilen dizilerinden biri olan En Son Babalar Duyar, başarılı oyuncularının son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Dizide canlandırdığı Burger Ceren karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Jale Azaklı da bu isimlerden biri oldu.

Biri Bizi Gözetliyor, Gelinim Olur Musun?, Popstar, Akademi Türkiye gibi yarışmalarda yer alan Jale Azaklı, Tatlı Hayat, Avrupa Yakası ve Dadı gibi birçok başarılı dizide oyunculuğunu sergiledi.

O dönem ekranlarda fırtına estiren çocuk oyuncu Jale Azaklı, şimdilerde büyüdü ve kendi yuvasını kurdu.

2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan Jale Azaklı fazla kilolarından kurtuldu ve bambaşka biri haline geldi.

Daha küçücükken şirin halleriyle ve oyunculuğuyla göz dolduran Jale Azaklı’nın son halini gören gözlerine inanamıyor. İşte En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı’nın son hali…

Şimdi evli mutlu çocuklu!

Bir dönemin efsane çocuk oyuncusu, Burger Ceren olarak tanınan Jale Azaklı, şimdilerde eşi ve çocuğuyla gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.

Jale Azaklı'nın fazla kilolarından kurtulması ve adeta evrim geçirmesi gözlerden kaçmıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Jale Azaklı, ailesi ile birlikte sık sık paylaşımlar yapıyor. İşte Jale Azaklı'nın son hali...