Haber Merkezi

Mitolojide "kıyamet habercisi" olarak adlandırılan kürek balığı (oarfish), Kaliforniya’da bir kez daha kıyıya vurdu.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bu deniz canlısı, Ağustos ayında aynı bölgede görülen başka bir vakadan sonra bu yılki ikinci örnek oldu.

Kaliforniya Üniversitesi San Diego’daki Scripps Oşinografi Enstitüsü’nden bir doktora öğrencisi tarafından bulunan balık, mitolojide "felaketlerin habercisi" olarak biliniyor.

Çok eski bir Japon efsanesi de kıyıya vuran kürek balıklarının deprem habercisi olduğundan bahsediyor.

İşte "kıyamet" balığı hakkında merak edilenler...

KÜREK BALIĞI NEDİR

Kürek balığı, Regalecidae familyasını oluşturan kemikli balık türlerinin en büyüğü olan balıktır.

Boyları 6 ila 7 metre arasında değişmektedir.

Ağ veya oltaya hemen hemen hiç yakalanmayan kürek balıklarının karaya vurmuş en uzun örneği 11 metre boyunda ve 272 kg. ağırlığındadır.

Japon efsanelerine göre, kürek balıklarının kıyıya vurması büyük depremlerin habercisi olabilir. 2011 yılında Japonya’da yaşanan 9,1 büyüklüğündeki depremden önce bu balıkların sahillerde görüldüğü rapor edilmiştir.