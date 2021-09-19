En son 'Masumiyet' dizisinde rol almıştı! Hülya Avşar sürpriz bir projeyle dönüyor

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, son olarak FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde canlandırdığı Hale karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Avşar'ın yeni bir proje ile anlaşma yaptığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan ve 13. bölümle birlikte final yapan ''Masumiyet'' dizisinde Hale karakteriyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Oyunculuk performansıyla çok konuşulan Avşar, 13 bölüm süren yapımın reytingler nedeniyle final kararı almasına çok üzülmüştü.

Uzun bir aradan sonra dizilere dönmeyi çok özel bir hikayesi olduğu için kabul eden Hülya Avşar, dizinin final yapmasının ardından Ayvalık'ta tatil yaparak dinlendi.

Ayvalık tatilinin kendisi için bir spor kampı gibi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, tatilde yediklerine, uyku düzenine ve sporuna çok dikkat ettiğini belirtti.

3 DOZ AŞI OLDU

57 yaşındaki Hülya Avşar, ikisi Çin, birisi Alman aşısı olmak üzere toplam 3 doz aşı yaptırdığını belirtti. Oyuncu, ayrıca insanların kurallara dikkat etmesinden memnun olduğunu da dile getirdi.

Aşı yaptırmanın insana bir rahatlık getirdiğini de söyleyen Hülya Avşar, bugüne kadar koronavirüse yakalanmadığını açıkladı. Acun Ilıcalı hakkında da konuşan ünlü oyuncu, ''Artık o kadar yoğun ki, nefes aldığına şükretsin. Çok yoğun, bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor.'' dedi.

O SES TÜRKİYE'DE OLMAYACAK

Bir dönem TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar, yeni sezon için jürileri değerlendirdi ve aklında programda yer almak gibi bir düşüncenin bulunmadığını belirtti.

Daha önce yaptığı şeyleri tekrar yapmaktan sıkıldığını söyleyen Avşar, kariyerinde değişiklik istediğini belirtti.

''MÜZİKAL ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ''

Yeni sezonda farklı bir planı olduğunu ifade eden Hülya Aşvar, ''Müzikal var, bu sene müzikalin çalışmalarına başlıyoruz.'' diye konuştu