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    Endamına yorum yağdı! Hazal Subaşı'nın minili pozları ortalığın tozunu attırdı...

    Kasaba Doktoru'nun Doktor Leyla'sı Hazal Subaşı, cadde pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 16:31
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    Endamına yorum yağdı! Hazal Subaşı'nın minili pozları ortalığın tozunu attırdı...

    Yıldızını parlatmayı başaran oyunculardan Hazal Subaşı, televizyonda ve dijitalde adından söz ettiriyor.

    Son olarak Sıcak Kafa dizisinde oynayan Hazal Subaşı, TRT1'in dizisi Kasaba Doktoru'nda da rol alıyor.

    Subaşı, sosyal medyada adından söz ettiren ünlü isimlerden.

    1996 da İzmir doğumlu olan güzel oyuncu, cesur ve iddiaları pozlarını 1 milyon civarındaki takipçisinin beğenisine sunuyor.

    Boy pos gösterisi

    Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile bir zamanlar aşk yaşayan Hazal Subaşı, fiziğiyle ortalığın tozunu attırdı.

    Mini tercihi ile göz kamaştıran güzel oyuncu, verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

    Gecenin karanlığında güzelliğiyle parlayan Hazal Subaşı'na yüzlerce yorum geldi.

    Endamına yorum yağdı! Hazal Subaşı nın minili pozları ortalığın tozunu attırdı... #1

    Endamına yorum yağdı! Hazal Subaşı nın minili pozları ortalığın tozunu attırdı... #2

    Endamına yorum yağdı! Hazal Subaşı nın minili pozları ortalığın tozunu attırdı... #3

    Endamına yorum yağdı! Hazal Subaşı nın minili pozları ortalığın tozunu attırdı... #4


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