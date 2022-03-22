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    • Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü...

    Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü...

    Youtube'da yayınladığı içeriklerle geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer, dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 17:00
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    Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü...

    Türkiye'nin en çok kazanan fenomeni Enes Batur ile bir dönem birliktelik yaşayan Ecenaz Üçer, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Ecenaz Üçer, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle de adından söz ettiriyor.

    1998 doğumlu Ecenaz Üçer,  Aşkımızın Son Tekmesi, Kafalar Karışık gibi yapımlarda rol almış, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı.

    ECENAZ ÜÇER'DEN SÜTYENSİZ POZLAR

    Üçer, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı adeta salladı.

    Geçtiğimiz sene göğüslerine silikon taktıran genç isim, sütyensiz çektiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Enes Batur ile arkadaş kalmaya devam eden fenomen, iddialı pozlarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    İşte Instagram'ı sallayan o pozlar...

    Enes Batur un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü... #1

    Enes Batur un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü... #2

    Enes Batur un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü... #3

    Enes Batur un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü... #4

    Enes Batur un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü... #5

    Enes Batur un eski aşkı Ecenaz Üçer simli göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı! Silikonlar göründü... #6


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