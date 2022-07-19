Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer bikinili pozlarıyla mest etti! 'Enes görmesin'

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer bikinili pozlarıyla mest etti! 'Enes görmesin'

Ünlü sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer cesur pozlarıyla takipçilerini mest etti.Bikinili pozları kısa sürede binlerce kez beğenildi..

Ünlü youtuber Enes Batur'ın eski kız arkadaşı Ecenaz Üçer sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni olan Ecenaz Üçer'in Youtube ve Instagramda binlerce takipçisi bulunuyor.Ecenaz Üçer eski sevgilisi Enes Batur ile ayrıldıktan sonra uzun süre gündem olmuştu.

Ecenaz Üçer şimdilerde Yunanistan'ın Mykanos adasında tatil yapıyor.Tatilde paylaştığı bikinili pozlar kısa sürede gündem oldu.Ecenaz Üçer'in bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.İşte o fotoğraflar..