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    Engin Akyürek'li Kaçış'tan flaş transfer atağı! EDHO'nun yıldızını kadrosuna kattı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Levent Ülgen'in yeni projesi ortaya çıktı. Ülgen, Kaçış dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 17:51
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    Engin Akyürek'li Kaçış'tan flaş transfer atağı! EDHO'nun yıldızını kadrosuna kattı

    Son olarak Sefirin Kızı dizisinde gösterdiği performansla kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Engin Akyürek'in, Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

    Engin Akyürek, şimdilerde hikayesi kendisine ait olan ve Disney Plus için çekilen 8 bölümlük Kaçış dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu ise Ali Doğançay'ın kaleme aldığı Kaçış dizisi, Gaziantep ve civarında çekiliyor.

    Yapımcılığını O3 Medya ile Same Film'in üstlendiği, başrollerinde Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

    Son olarak Onur Bay, Adem Yılmaz ve Sezgin Uzun Bekiroğlu'nun dahil olduğu diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

    LEVENT ÜLGEN KAÇIŞ'TA

    Bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olan usta oyuncu Levent Ülgen, dizinin final yapmasının ardından yeni teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ülgen, Kaçış dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda Aziz Çapkurt, Aras Aydın, Serkan Genç ve Leyla Tanlar da yer alıyor.

    Engin Akyürek li Kaçış tan flaş transfer atağı! EDHO nun yıldızını kadrosuna kattı #1

    Engin Akyürek li Kaçış tan flaş transfer atağı! EDHO nun yıldızını kadrosuna kattı #2

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