Engin Alkan kimdir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminin Nazif'i Engin Alkan hakkında..

Engin Alkan kimdir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminin Nazif'i Engin Alkan hakkında..

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü isimli tiyatro oyunu filme uyarlandı ve Netflix'te yerini aldı. Nazif karakterini canlandıran Engin Alkan ise seyircilerin merak konusu oldu. Peki Engin Alkan kimdir?

Netflix Türkiye TOP 10 sıralamasında yer alan "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filmi, yıllar sonra tiyatro sahnesinden film perdesinde taşındı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan eser, 1999 yılından beri tiyatro oyunu olarak sergilendi. Hem senaryosunu yazıp hem de filmde yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesi Sen Hiç Ateç Böceği Gördün mü, seyirciden büyük ilgi gördü.

Başrolünü Ecem Erkek'in üstlendiği filmin konusu ve karakterleri merak konusu oldu. Özellikle Gülseren karakterinin babası Nazif'i canlandıran Engin Alkan kimdir merak ediliyor.

İşte Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminin Nazif'i Engin Alkan hakkında merak edilenler..

ENGİN ALKAN KİMDİR?

Engin Alkan, 1965 yılında Sakarya’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

2000 yılında rol aldığı Yedi Numara dizisi ile kariyerinde büyük çıkış yapan oyuncu; Ruhumun Aynası, Aşağı Yukarı Memişliler, Deli Saraylı, Mert ile Gert, Erkekler Ağlamaz gibi bir çok projede yer almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisinde rol almakta ve Reşat karakterini canlandırmaktadır.

Engin Alkan aynı zamanda Şirinler, Susam Sokağı, Yüzüklerin Efendisi, Çizmeli Kedi ve bir çok projede seslendirme çalışmaları yapmıştır.

Netflix'te yayınlanan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminde Nazif Bey karakterini canlandırmıştır.