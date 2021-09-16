Engin Altan Düzyatan kimdir? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis karakteri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan kimdir?

Yapımını Es Film'in üsltendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor.

Son olarak ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde Ertuğrul Gazi'ye hayat veren ve performansı ile hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi Oruç Reis'i canlandırıyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, ''Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan kimdir? İşte Engin Altan Düzyatan'ın biyografisi...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI ORUÇ REİS HAKKINDA

Oruç Reis 1470 veya 1474 yıllarında Midilli Adası'nda dünyaya geldi. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan'ın büyük dedeleri Yugoslavya Türklerindendir. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Engin Altan Düzyatan, İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almıştır.

Ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yöneten Düzyatan, Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı, ayrıca ''1 Milyon Canlı Para'' adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da ''Bir Avuç Deniz'' filmindeki performansı ile ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü kazanmıştır.

Son olarak TRT 1'de ''Diriliş: Ertuğrul'' adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer alan Engin Altan Düzyatan, 12 Nisan 2013 tarihinde Özge Özpirinçci ile nişanlanmış ancak ikili, aynı yılın Ekim ayında karşılıklı karar vererek ayrılmıştır.

Engin Altan Düzyatan, 28 Ağustos 2014 tarihinde Neslişah Alkoçlar ile evlenmiştir. Nikahtan sonra yapılan düğünde Kenan İmirzalıoğlu ve Engin Altan Düzyatan karşılıklı zeybek oynamıştır. 9 Ocak 2016 tarihinde Emir adında bir oğlu olmuştur.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER