Engin Öztürk'ün gerçek işi bambaşka çıktı! Vazgeçtiği mesleğe bakın...

Oyunculuk kariyerinde yıldızı parlayan Engin Öztürk'ün mezun olduğu ve yapmadığı mesleği duyanlar şaşıp kaldı. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönen oyuncunun asıl işi bakın neymiş...

Bir döneme damgasını vuran "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisi ile adını duyuran oyuncu Engin Öztürk, peş peşe önemli projelerde yerini alarak yıldızını parlattı.

Behzat Ç, Muhteşem Yüzyıl, Hatırla Gönül, Yüksek Sosyete, Yüzleşme ve son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde boy gösteren Öztürk, performansı ile beğeni topladı.

Netflix yapımı 50m2 dizi ile büyük bir başarı yakalayan ünlü oyuncu, yeniden televizyona ekranlarına döndü.

Şimdilerde TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Sadun Kenan karakterini canlandıran Engin Öztürk seyircilerin merak ettiği isimler arasında.

35 yaşındaki başarılı oyuncu, kariyer yolunda rotasını başka yöne çevirenlerden.

Askerlikten vazgeçti

Sanat dünyasındaki birçok isim gibi Engin Öztürk de oyunculuk için mezun olduğu bölümden vazgeçti.

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Engin Öztürk, asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğu.

Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

Kendini konservatuarda buldu

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir.

Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda girdiği tiyatro kolundan geliyor.