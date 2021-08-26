Enis Arıkan paylaşımı ile sosyal medyayı salladı! Yıllar sonra ortaya çıkan detay..

Enis Arıkan oyuncu Şebnem Bozuklu'nun doğum gününü kutlamak için, Ezgi Mola ile yıllar önce çekildiği bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta yer alan detay ise takipçilerini şaşırttı.

Sunucu ve oyuncu Enis Arıkan koronavirüse yakalandığını ancak aşı nedeniyle hafif atlattığını duyurdu.

Evde karantinada olan Arıkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ise artırdı.

Oyuncu Şebnem Bozoklu ile yakın arkadaş olan Arıkan, Bozoklu'nun doğum günü için bir fotoğraf karesi paylaştı.

Arıkan'ın paylaştığı kare takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, fotoğrafta Bozoklu yerine Ezgi Mola vardı.

O DETAY HERKESİ ŞAŞIRTTI

2008 yılında Ezgi Mola'yla beraber Şebnem Bozoklu'nun doğum gününe katılan Enis Arıkan, o gün çektiği fotoğrafı paylaştı. Arıkan paylaşımın altına şu notu düştü;

"13 yıl evvel bugün Şebnem Bozoklu'nun doğum günü partisinde Sezen Aksu gözlerini dinlendiriyordu.

Ezgi’yle Minik Serçe'yi aramıza alıp, gizlice selfie çekmenin bir sakıncası olmayacağını düşündük (sonuçta ergendik). Yıllardır sakladığımız bu fotoğrafı Sezen izniyle paylaşıyoruzdur."