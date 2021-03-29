Enis Destan, Şenol Güneş tarafından Letonya maçının aday kadrosuna dahil edilmesiyle gündeme geldi. Futbolseverler, 'Enis Destan kimdir, hangi takımlarda oynadı?' sorularını gündeme taşıdı.

Altınordu'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Enis Destan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

Avrupa kulüpleriyle anılan ve ilk ay-yıldız heyecanını yaşayan Enis Destan'ın kim olduğu ve kariyeri, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, genç forvet Enis Destan kimdir? Enis Destan kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte, Enis Destan hakkında bilgiler..

ENİS DESTAN KİMDİR?

15 Haziran 2002 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelen Enis Destan, futbola 2012 yılında Fikri Altay Spor'da başlamıştır.

2013 yılında Altınordu Akademisi'ne katılmış ve 2013-2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy göstermiştir. Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Enis, İzmir ekibinde profesyonel olmuştur.

2019-2020 yıllarında A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki genç forvet, 2020-2021 yıllarında ise takımın gol yükünü çekmiştir. Çıktığı 21 resmi maçta 10 gol atmayı başaran Enis, 2 de asist yapmıştır.

Şenol Güneş tarafından Letonya maçının kadrosuna dahil edilen 1.85 boyundaki başarılı futbolcu, hocasının şans vermesi durumunda ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

GÖNÜLLERİ FETHEDEN YETENEK

Elit U17 Ligi'nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında, kullandığı haksız penaltıyı bilerek auta atan Altınordu'nun genç forveti Enis Destan, ikinci kez gönülleri fethetmişti.

66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü'nün sahibi olan Enis, törende yaptığı konuşmada İzmir depremine dikkat çekmesiyle bir kez daha ayakta alkışlanmıştı.

"Deprem yaralarını sarmaya çalışan İzmir'den geliyorum" diyen genç futbolcu, "Ben iyiyim. Arkadaşlarım iyi. Ailem iyi. Ama biz iyi değiliz. İzmir herkesin herkesi tanıdığı bir kent. Ben iyiyim ama arkadaşım iyi değilken biz iyi olamıyoruz. Altınordu Futbol Akademisi'nde de bize öğretilen ilk şey 'Biz' olabilmektir. Haksız penaltıyı herkes auta atabilirse başarılı olabiliriz. Sadece herkesin yapması gerektiği bir şeyi yaptığım için bana verilen bu güzel ödülü, depremde yaşamlarını yitiren dostlarıma, kardeşlerime, anne babalara, arama-kurtarma ekiplerine adıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

''İNŞALLAH BİR GÜN AVRUPA'DA OYNAYACAĞIZ''

Altınordu'dan önemli isimlerin yetiştiğinin altını çizen Destan, "Daha güçlü bir şekilde odaklanıyoruz. Cengiz ağabey, Çağlar ağabey çıktı. Biz de neden olmasın diye sorduk kendimize. Bu yüzden hedefimiz öncelikle Avrupa. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah bir gün Avrupa'da oynayacağız. Bu şampiyona da kariyerimiz için önemli bir basamak. Bunun farkındayız. Bu yüzden yüksek konsantrasyonla çalışıyoruz." şeklinde konuşmuştu.