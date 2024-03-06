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Ensonhaber sayfalarını belediye başkan adaylarına açıyor

Ensonhaber sayfalarını belediye başkan adaylarına açıyor Yerel seçimlere 25 gün gibi kısa bir süre kala belediye başkan adaylarına sayfalarımızı açtık. Bize ulaşmanız için mail adresimizi bırakıyoruz.