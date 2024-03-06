Ensonhaber sayfalarını belediye başkan adaylarına açıyor

Türkiye tarihinin en kritik yerel seçimlerinden biriyle karşı karşıyayız.
31 Mart'ta sandık başına gidecek olan millet, belediye başkanlarını seçecek.
Heyecan oldukça yüksek.
Adaylar arasında kıran kırana bir yarış var.
Bu süreçte adaylar seçmenlere ulaşmak için güçlük çekiyor.
Aday oldukları belde, belediye veya büyükşehirlerde seçmenlere ulaşamayan adaylar seçimi kaybetme eşiğinde.
Hangi adayın ne projesi var
Her gün milyonlarca okuru için yayın yapan Ensonhaber, sayfalarını adaylara açtı.
Hedeflerini, projelerini anlatmak isteyen adayların seçmenlere ulaşmasına fırsat sunacağız.
Seçmenler de ilinde ya da ilçesinde aday olan isimler arasından en uygun ismi seçme konusunda kararsız kalmayacak.
Bize; info@ensonhaber.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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