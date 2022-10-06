Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 5. Bölüm

Ensonhaber'e gelen binlerce yorumu seslendirdiğimiz, Yayınla Bunu Admin'in 5. Bölümü şimdi yayında...

Haber diliyle büyük bir kitlenin dikkatini çeken Ensonhaber'in bir diğer dikkat çeken kısmı ise yorumları.

Gündeme konu olan başlıklara gelen on binlerce yorum, okurlarımızın yanı sıra editölerimizin dikkatinden de kaçmıyor.

5. Bölüm yayında

Geçtiğimiz günlerde 4'üncü bölümü yayınlanan ve okurlarımız tarafından beğeniyle karşılanan Yayınla Bunu Admin'in 5. Bölümü de seyircinin beğenisine sunuyoruz...

Yayınla Bunu Admin 5. Bölüm VİDEO