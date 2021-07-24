Ensonhaber'den fondaş medya listesine ilişkin açıklama

Fondaş medya listesine ilişkin düzenlediğimiz haberde sehven Independent Türkçe'nin adı geçirilmişti. Yaptığımız bu hatayı düzeltiyoruz; Independent Türkçe bu listede yok.

Geçtiğimiz günlere damgasını vuran fondaş medya listesi, kamuoyunun gündeminde.

Listenin ortaya çıkmasının ardından yaptığımız haberde; Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları arasına sehven Independent Türkçe'yi de ekledik. Çünkü Independent markasına ait başka bir kuruluş vardı.

Sehven yapılan editoryal hatamızı, okurlarımızın da uyarısının ardından düzelttik.

Her daim doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla yoluna devam eden Ensonhaber olarak, manşette yaptığımız hatayı yine manşette düzeltiyoruz.

Independent Türkçe medya kuruluşundan, okurlarından ve siz değerli okurlarımızdan özür dileriz.

Saygılarımızla..