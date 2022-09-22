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    Enver Aysever, Ermeni soykırımını savundu

    Ekran karşısında Osmanlı torunu olmadığını dile getirip Cumhuriyet çocuğu olduğunu ifade eden Aysever, bir yandan da Ermenilerin ağır zulme uğradığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:32
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    Enver Aysever, Ermeni soykırımını savundu

    Tele1 ekranlarında yayınlanan Ayrıntılar programının sunucusu Enver Aysever, gündeme bomba gibi düştü.

    CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya nefret içerikli söylemlerinin ardından, Enver Aysever de skandal sözleriyle çok konuşuldu.

    Enver Aysever, Osmanlı torunu olmadığını dile getirirken, Ermeni soykırımını savundu.

    "Cumhuriyet'in çocuğuyum"

    Aysever ekran karşısında; "Ben Osmanlı torunu değilim, Cumhuriyet'in çocuğuyum. Cumhuriyet bana çok şey verdi, bunun için Cumhuriyet'e minnettarım. 1908'deki büyük devrimin ardından maalesef yeniden bir ricat oldu, büyük acılar yaşandı.

    Enver Aysever Ermeni soykırımını savundu VİDEO

    "Ermeniler'e yapılan olağanüstü ağır zulüm"

    En acısı 1915'teki Ermeniler'e yapılan olağanüstü ağır zulüm. Bunu kabul etmeliyiz, 6-7 Eylül olaylarını kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Enver Aysever, Ermeni soykırımını savundu #1


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