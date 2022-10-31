Enver Aysever TELE1'den ayrıldı

Enver Aysever, TELE1'deki programlarına son verdiğini duyurdu.

Muhalif medyada yaprak dökümü devam ediyor...

Gazeteci Enver Aysever, TELE1 ile yollarını ayırdı.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Aysever, kanala ve sahibi Merdan Yanardağ'a teşekkür etti.

"Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim"

Aysever, "Değerli kamuoyuna; Bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu TELE1’e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim. Belki bir gün yine buluşuruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile dalga geçmişti

Aysever, en son Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışından sonra CHP Lideri'yle dakikalarca alay etmişti.

Kanala 3 günlük yayın durdurma cezası

TELE1, 3 gün yayın durdurma cezasını da Enver Aysever'in programı nedeniyle almıştı.

Aysever'in konuk ettiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadığil'in, Diyanet ile ilgili sözleri kanala 3 günlük RTÜK cezası getirmişti.