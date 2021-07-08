Er meydanı teklifi! İsmail Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak mı?

Survivor yarışmasında birinci olan 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban'dan Kırkpınar ile ilgili açıklama geldi. Peki, İsmail Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak mı? İşte ayrıntılar..

Katıldığı Survivor yarışmasında dikkatleri üzerine çeken ve birinci olan İsmail Balaban, bu yıl düzenlenen 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili açıklama yaptı.

2013 ve 2017 yılları arasında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Balaban'ın, bu sene güreşlere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip eden ve Balaban'ı destekleyenler, "İsmail Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

İSMAİL BALABAN GÜREŞLERE KATILACAK MI?

Bu yıl düzenlenen güreşlere katılmayacağını açıklayan Balaban, yaptığı açıklamada, geçen yıl salgından dolayı güreşlerin yapılamadığını, bir yarışma programından teklif gelince yarışmaya katıldığını hatırlattı.

Yarışmaya yağlı güreş camiasını temsil etmek ve yağlı güreşi daha geniş kitlelere ulaştırmak için katıldığını anlatan Balaban, elinden geldiğince güreş camiasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığın vurguladı.

"Yeri geldi, çok haksızlık yapıldı. Polemikler yapıldı hep sustum ve ahlakımı korumaya çalıştım." diyen Balaban, "Camiamızı lekelememek adına çok sabrettim. Çok şükür finale ulaştık ve güzel bir şekilde birinciliği göğüsledim." diye konuştu.

Balaban, "Bana destek olan öncelikle başta Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'e teşekkür ederim. Bu sene güreşlere katılamayacağım, çok üzgünüm." dedi.

Balaban sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuç olarak 6 aylık bir yarışmadan çıktım, güç ve kondisyon olarak büyük kayıp yaşadım. Çok fazla hazır değilim. Oraya çıkmam durumunda sakatlık olma riski var."



