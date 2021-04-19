Erdal Beşikçioğlu kimdir? Kağıt Ev'in Cihan Fırtınası..

Kağıt Ev adlı yeni dizisinde Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı canlandıran Erdal Beşikçioğlu, seyircilerin gündeminde yer alıyor. Peki Erdal Beşikçioğlu kimdir?

Yeni projesi Kağıt Ev'in heyecanını yaşayan Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle milyonların tanıdığı ve beğendiği bir isim..

Beşikçioğlu, Star TV ekranlarında yayınlanacak dizisindeki rolünü, "Cihan Fırtına bir hukuk profesörü ayrıca bir olay yeri uzmanı suç ve suçluyla ilgili ne kadar bilimsel veri varsa bunların hepsini araştıran bir bilim adamı aslında. Üniversitede hoca aynı zamanda evinde de üç çocuk babası, ailesiyle mutlu mesut yaşayan bir karakter" olarak tanımladı.

Uzun yıllar sonra yeni bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Erdal Beşikçioğlu hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Peki Kapıt Ev'in Cihan Fırtınası Erdal Beşikçioğlu kimdir?

İşte Erdal Beşikçioğlu hakkında merak edilenler..

KAĞIT EV CİHAN FIRTINA KİMDİR?

Beşikçioğlu, Cihan Fırtına karakterini şöyle anlattı:

"Cihan Fırtına bir hukuk profesörü ayrıca bir olay yeri uzmanı suç ve suçluyla ilgili ne kadar bilimsel veri varsa bunların hepsini araştıran bir bilim adamı aslında. Üniversitede hoca aynı zamanda evinde de üç çocuk babası, ailesiyle mutlu mesut yaşayan bir karakter. Fakat olaylar öyle bir hale geliyor ki bir süre sonra Cihan Fırtına’nın kendi içerisinde anlattığı teori ve pratik birbiriyle örtüşmüyor, işler sarpa sarıyor. Biz bunu nasıl besleyeceğiz bilmiyorum daha önceden böyle bir durumla karşılaşmadım özel hayatımda tabi ki sadece varsayımlar üzerinden hareket ediyorum ama bu yaratıcı süreç içerisinde hem yönetmenin hem yazarın hem de ekibin büyük bir katkısı oluyor açıkçası. Bu yaratım süreci onlarla birlikte gerçekten bir duruma dönüşüyor."





ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi.

Konservatuar eğitimi sırasında “William Guskill” ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda oyuncu olarak göreve başladı.

1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili olarak görev aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu’ndaki görevine devam etmektedir.

Oynadığı sayısız tiyatro, dizi ve film var ancak tüm Türkiye onu Behzat Ç. ismiyle özdeşleştirdi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU EVLİ Mİ?

Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU FİLMLERİ

Kapı : Nihat Durak – (2019) – Efrem

Çiçero : Serdar Akar – (2019) – Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai : – (2017) –

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel – (2014) – Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar – (2013) – Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar – (2011) – Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz – (2010) – Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu – (2010) – Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş – (2010) – Servet

Vali : Çağatay Tosun – (2008) – Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem – (2008) – Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek – (2006) – Mahmut

Barda : Serdar Akar – (2006) – Nasır

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DİZİLERİ

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2019-) – Behzat Ç.

Adı Efsane (2017) – Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) – Murat Günay

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : (2014) – Arif

Reaksiyon : (2014) – Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü – (2011) – Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca – (2010-2013) – Başkomiser Behzat Ç.

Bal : Semih Kaplanoğlu – 2010

Vali : M. Çağatay Tosun – 2009

Es-Es : Bahadır İnce – 2008 – Işık Öğretmen

Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) – Abdullah Şamil

Köprü : Sadullah Şentürk – (2006 – 2008) – Vali Faruk Yazıcı

Barda : Serdar Akar – 2007

Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) – Sado

Ödünç Hayat : Nihat Durak – (2005) – Mustafa

Körfez Ateşi : Veli Çelik – 2005

Kasırga İnsanları : Nihat Durak – (2004) – Yunus

Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol – (2004) – Süha

Tatlı Hayat : Bora Tekay – 2003