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- Erdal Beşikçioğlu kimdir? Kağıt Ev'in Cihan Fırtınası..
Erdal Beşikçioğlu kimdir? Kağıt Ev'in Cihan Fırtınası..
- Haber Merkezi
- 19.04.2021 - 16:43
Yeni projesi Kağıt Ev'in heyecanını yaşayan Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. karakteriyle milyonların tanıdığı ve beğendiği bir isim..
Beşikçioğlu, Star TV ekranlarında yayınlanacak dizisindeki rolünü, "Cihan Fırtına bir hukuk profesörü ayrıca bir olay yeri uzmanı suç ve suçluyla ilgili ne kadar bilimsel veri varsa bunların hepsini araştıran bir bilim adamı aslında. Üniversitede hoca aynı zamanda evinde de üç çocuk babası, ailesiyle mutlu mesut yaşayan bir karakter" olarak tanımladı.
Uzun yıllar sonra yeni bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Erdal Beşikçioğlu hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Peki Kapıt Ev'in Cihan Fırtınası Erdal Beşikçioğlu kimdir?
İşte Erdal Beşikçioğlu hakkında merak edilenler..
KAĞIT EV CİHAN FIRTINA KİMDİR?
Beşikçioğlu, Cihan Fırtına karakterini şöyle anlattı:
"Cihan Fırtına bir hukuk profesörü ayrıca bir olay yeri uzmanı suç ve suçluyla ilgili ne kadar bilimsel veri varsa bunların hepsini araştıran bir bilim adamı aslında. Üniversitede hoca aynı zamanda evinde de üç çocuk babası, ailesiyle mutlu mesut yaşayan bir karakter. Fakat olaylar öyle bir hale geliyor ki bir süre sonra Cihan Fırtına’nın kendi içerisinde anlattığı teori ve pratik birbiriyle örtüşmüyor, işler sarpa sarıyor. Biz bunu nasıl besleyeceğiz bilmiyorum daha önceden böyle bir durumla karşılaşmadım özel hayatımda tabi ki sadece varsayımlar üzerinden hareket ediyorum ama bu yaratıcı süreç içerisinde hem yönetmenin hem yazarın hem de ekibin büyük bir katkısı oluyor açıkçası. Bu yaratım süreci onlarla birlikte gerçekten bir duruma dönüşüyor."
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi.
Konservatuar eğitimi sırasında “William Guskill” ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda oyuncu olarak göreve başladı.
1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili olarak görev aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu’ndaki görevine devam etmektedir.
Oynadığı sayısız tiyatro, dizi ve film var ancak tüm Türkiye onu Behzat Ç. ismiyle özdeşleştirdi.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU EVLİ Mİ?
Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU FİLMLERİ
Kapı : Nihat Durak – (2019) – Efrem
Çiçero : Serdar Akar – (2019) – Elyesa Bazna
Tiger Zinda Hai : – (2017) –
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel – (2014) – Arif
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar – (2013) – Behzat Ç.
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar – (2011) – Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz – (2010) – Moşe ben Eliezer
Bal : Semih Kaplanoğlu – (2010) – Yakup
Kardelen : Mehmet Güneş – (2010) – Servet
Vali : Çağatay Tosun – (2008) – Faruk Yazıcı
Hayat Var : Reha Erdem – (2008) – Baba
Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek – (2006) – Mahmut
Barda : Serdar Akar – (2006) – Nasır
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DİZİLERİ
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2019-) – Behzat Ç.
Adı Efsane (2017) – Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) – Murat Günay
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : (2014) – Arif
Reaksiyon : (2014) – Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü – (2011) – Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca – (2010-2013) – Başkomiser Behzat Ç.
Bal : Semih Kaplanoğlu – 2010
Vali : M. Çağatay Tosun – 2009
Es-Es : Bahadır İnce – 2008 – Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) – Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk – (2006 – 2008) – Vali Faruk Yazıcı
Barda : Serdar Akar – 2007
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) – Sado
Ödünç Hayat : Nihat Durak – (2005) – Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik – 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak – (2004) – Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol – (2004) – Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay – 2003