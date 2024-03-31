Erdal Beşikçioğlu seçildi mi? Erdal Beşikçioğlu kaç oy aldı? CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi başkan adayı ünlü oyuncu Erdaş Beşikçioğlu'nun aldığı oy oranı merak ediliyor. İşte detaylar...

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Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek 31 Mart Türkiye yerel seçimleri için oylarını kullandı.

Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başladı. Vatandaşlar seçim sonuçlarını büyük bir merakla takip ediyor.

Sonucu en çok merak edilen belediyeler arasında ise Ankara'nın Etimesgut Belediyesi yer alıyor.

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi başkan adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun seçilip seçilemediği merak ediliyor.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seçim heyecanı devam ediyor. CHP'den aday olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, seçim sonuçlarında önde gidiyor.