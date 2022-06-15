Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. müjdesi

Behzat Ç.'nın yıldızı Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu.

2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanan ve fenomen haline gelen Behzat Ç. son olarak 2019 yılında dijital bir platformda izleyici ile buluştu.

Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanan Behzat Ç., kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Fatih Artman, Berkan Şal'dır. Ana kadrodaki diğer oyuncular ise Berke Üzrek, Seda Bakan gibi isimleri ağırladı.

Başkomiser Behzat Ç., ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayetleri 4 sezon boyunca ekranlara getirdi.

105 bölüm süren Behzat Ç., 2019 yılında final yaparak sona erdi.

Dizinin izleyicileri, "Behzat Ç. yeniden çekilecek mi" sorusuna sıklıkla yanıt ararken, müjdeli haber başrolden geldi.

Yeniden başlıyor

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu.

Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.