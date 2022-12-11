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    • Erdal Uğurlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu hayatı ve ölüm sebebi!

    Erdal Uğurlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu hayatı ve ölüm sebebi!

    57 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Erdal Uğurlu, meslektaşlarını yasa boğdu. Erdal Uğurlu'nun ölüm sebebi ve hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.
    • 11.12.2022 - 14:27
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    Erdal Uğurlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu hayatı ve ölüm sebebi!

    İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde görev yapan sanatçı Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti.

    Çıplak Vatandaşlar', 'Kırmızı', 'Özel Hayatlar' ve 'Gel Evlenelim Yürü Boşanalım!' gibi pek çok oyunda rol alan ve kareograf olarak görev yapan Uğurlu, sanat camiasını yasa boğdu.

    Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, usta sanatçının ölümüyle ilişkili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Bayülgen yaptığı paylaşımda, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" sözlerine yer verdi.

    Usta sanatçının vefatının ardından arama motorlarında hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

    Erdal Uğurlu kimdir?

    Erdal Uğurlu, 1965 yılında Ankara’da doğdu. 1975 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu.

    1984-1989 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde solist ve baş dansçı olarak, 1989 yılında geçiş yaptığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde de baş dansçı olarak birçok eserde dans etti.

    Erdal Uğurlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu hayatı ve ölüm sebebi! #1

    Koreografisini yaptığı opera eserleri: Turandot, Aida, IV.Murat, Hoffmann’ın Masalları, Palyaço, Fantastik ve Il Trovatore.

    Koreografisini yaptığı baleler: Vesaire, Ucuz İlişkilerin Anlamı Yok, Taşikardi, Sonkiüçdört, Kayıp Eşya, Çekmeceler, Gönüllü Çekmeceler.

    Erdal Uğurlu neden öldü?

    Usta sanatçı Erdal Uğurlu'nun ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Erdal Uğurlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü sanatçı Erdal Uğurlu hayatı ve ölüm sebebi! #2


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