Erdem Baş’ın Kanada’da ev sahibi-kiracı anısı

ABD’ye yerleştikten sonra paylaşımlarına ağırlık veren Erdem Baş, Kanadalıların saf ve iyi niyetli olduğunu söyledi, ülkedeki ev sahibi ile kiracılar arasındaki zam görüşmelerinden bir örnek verdi.

Green Card çekilişini kazandıktan sonra geçtiğimiz aylarda ABD'ye taşınan Türk oyuncu Erdem Baş, bu kez Kanada’dan bir video paylaştı…

Amerika ile Kanadalıları kıyaslayan Baş, verdiği ev sahibi-kiracı örneği ile dikkat çekti.

‘Kanadalılar saf ve iyi niyetli’

Kanada’da ev kiralarına yapılan zammın bile kiracıya danışıldığını dile getiren Baş, şunları söyledi:

“Kanadalılarla Amerikalılar arasındaki fark nedir diye konuştum. Genel Hollywood filmlerinden Kanadalılarla fazla dalga geçiyorlar. Kanadalıların saf ve iyi niyetli olduğunu söylüyorlar.

Zammı bile kiracısına soruyorlar

Mesela bir arkadaş örnek verdi. Ev sahibi kontratı yenileyip zam yapacakmış. Önüne iki seçenek sunmuş: 2 bin 400 mü yoksa 2 bin 650 mi olsun diye kiracıya sormuş. Bizim arkadaş 2 bin 400 olsun deyince, ev sahibi doğru seçim demiş. 2 bin 400’e anlaşmışlar. Yani zammı bile kiracısına sormuş

Erdem Baş: Kanadalılar çok iyi niyetli VİDEO

“Ev sahibi, ‘evime çok iyi baktın’ deyip, çeki vermiş”

Hatta bir başkası daha anlattı. Evden çıkan kiracıya ev sahibi 1000 dolarlık çek kesip, vermiş. ‘Evime çok iyi baktın, sana teşekkür ederim’ deyip, çeki vermiş. Bu nedenle Kanadalıların iyi niyetli ve saf olduğunu söylüyorlar. İnsancıllar yani, hükümette tabii bunda etkili.”