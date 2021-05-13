Erhan Güleryüz kimdir? Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün biyografisi..

Müzik grubu Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz, TELE1'de bayram özel yayınına katılmasıyla gündeme geldi. Hakkındaki bilgiler merak edilen Erhan Güleryüz kimdir? İşte biyografisi ve şarkıları..

Sanatçı ve Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, TELE1'de yayımlanan bir programa konuk oldu.

Programda bir zamanların popüler müzik gruplarından Ayna’nın unutulmaz parçalarını da seslendiren Erhan Güleryüz, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu.

Şarkılarıyla sevilen sanatçı Erhan Güleryüz kimdir? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki Erhan Güleryüz kimdir? Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Erhan Güleryüz'ün biyografisi ve şarkıları...

ERHAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

13 Ocak 1966 tarihinde İstanbul Bostancı'da dünyaya gelen Türk müzisyen ve prodüktör Samim Erhan Güleryüz, ilkokul ve liseyi Büyükçekmece'de okumuştur.

Müziğe ortaokul yıllarında davul çalarak başlayan sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken ilk rock grubunu kurmuş ve ilk konserlerini vermiştir.

Solist olarak 1992 yılında ilk albümü Güller Açtı'yı çıkarmış ve 1996 yılında 'Meçhul Şarkıcı' olarak arabesk formunda bir albüm hazırlamıştır. Bu albümün geliriyle Cemil Özeren, Can Güney, Alper Çakır, Ayhan Öztoplu ve Murathan Araz ile birlikte kurduğu Ayna grubunun stüdyo masraflarını karşılamıştır.

Erhan Güleryüz'ün solist ve gitaristliğini yaptığı Ayna grubu, çıkardıkları ilk albümleri "Gittiğin Yağmurla Gel" ile büyük ilgi çekerek Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup" ödülünü kazanmıştır.

Sanat hayatına ilk profesyonel adımını Ayna grubuyla birlikte atan müzisyen, 2002 yılında Rüzgar Yapım'ı kurmuş ve birçok albümün yapım ve aranjmanını üstlenmiştir.

ERHAN GÜLERYÜZ ŞİİR KİTAPLARI

"Kiremit Uçuran" (2000),"Kayıkhane Durgunu" (2004) ve "Pera'da Yağmur" (2010) adlı şiir kitaplarını çıkartmıştır.

2007 yılında Dünya Radyo'da "Ayna" adındaki programla radyo programlarını sunmaya başlayan Güleryüz, 2011 yılı boyunca TRT FM'de yayımlanan "Söz-Müzik: Erhan Güleryüz" isimli programı sunmuştur.

2007 yılından itibaren birçok TRT kanalında yayımlanan "Aynadan Yansıyanlar" adlı televizyon programının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2013 yılında yayına başlayan İstanbul'un ilk dijital radyosu Radyo İstanbul’un müziklerini hazırlamıştır.

2015 yılında yönetmenliğini, prodüktörlüğünü, senaristliğini, müzisyenliğini ve baş rolünü üstlendiği ''İçimde Akan Nehir'' adlı filmi gösterime girmiştir.

ERHAN GÜLERYÜZ SOLO ALBÜMLERİ

Güller Açtı (1992)

Garibim (1996)

Doğum Günü (2004)

Ayna Buğu-su (2005)

İçimde Akan Nehir (2015)

ERHAN GÜLERYÜZ AYNA GRUBU ALBÜMLERİ